Aydın çiçeklerle güzelleşiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlıkta tohumdan yetiştirilen çiçekler Aydın'ın dört bir tarafındaki park, bahçe ve yolları süslüyor.

Aydın'ı daha da güzelleştiren çiçekleri yetiştiren çalışanlar canla başla çalışırken bu yıl Aydın'ı rengârenk kadifeler, zinyalar, petunyalar ve ortancalar süsleyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bu yaz için çeşitli çiçeklerden 500 binden fazla tohum dikimi yapıldı. Yaz boyunca Aydın'ı süsleyecek olan çiçekler Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından özenle fide haline getirilip dikime hazır hale getiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyleyip "Aydın'ı daha da güzelleştirmek için kadın kooperatiflerimizin ürettiği çiçekleri aldığımız gibi kendi yetiştirdiğimiz çiçekleri de kullanıyoruz. Aydın'ı daha da modern hale getirmeye ve yeşillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.