İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın çiçeklerle güzelleşiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Efeler Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlıkta tohumdan yetiştirilen çiçekler Aydın’ın dört bir tarafındaki park, bahçe ve yolları süslüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlıkta tohumdan yetiştirilen çiçekler Aydın'ın dört bir tarafındaki park, bahçe ve yolları süslüyor.


Aydın'ı daha da güzelleştiren çiçekleri yetiştiren çalışanlar canla başla çalışırken bu yıl Aydın'ı rengârenk kadifeler, zinyalar, petunyalar ve ortancalar süsleyecek.


Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bu yaz için çeşitli çiçeklerden 500 binden fazla tohum dikimi yapıldı. Yaz boyunca Aydın'ı süsleyecek olan çiçekler Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından özenle fide haline getirilip dikime hazır hale getiriliyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyleyip "Aydın'ı daha da güzelleştirmek için kadın kooperatiflerimizin ürettiği çiçekleri aldığımız gibi kendi yetiştirdiğimiz çiçekleri de kullanıyoruz. Aydın'ı daha da modern hale getirmeye ve yeşillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.