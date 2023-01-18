Aydın çiftçisi, ineklerin anasına bakıp kızını büyüterek işletmeleri genişletecek

Aydın'da süt sığırı işletmelerinin buzağıda işi şansa bırakmaması amacıyla bir proje hazırlandı. Proje çerçevesinde yetiştiriciler anasını beğendikleri süt sığırlarının dişi buzağı doğurması amacıyla yüzde 99 oranında dişi buzağı veren spermalar kullanılması için 1 milyon 750 bin TL bütçe ayrıldı. Proje çerçevesinde belli özellikleri taşıyan 1647 ineğin tohumlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nde açıklama yapan İl Müdürü Ahmet Ökdem, projeyi önemsediklerini belirterek projenin Çine, Efeler, Nazilli, Yenipazar ve Koçarlı ilçelerinde uygulanacağını artık Aydın'ın ülkenin diğer illerine de düve desteği sağlayacak pilot iller arasında yer alacağına inandığını kaydetti.

İşletmelerin sürdürebilirliğini sağlamak adına damızlık hayvan teminin hem dünyada hem de ülkemizde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin karşılaştığı en büyük problemlerden biri olduğunu kaydeden Adın İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem “Süt sığırı yetiştiriciliğinde, sürünün geleceğini doğan dişi buzağılar belirlemektedir. Damızlık dişi sayısının yetersiz kalması işletmedeki genetik ilerlemeyi engellemektedir. Dolayısıyla cinsiyeti belirlenmiş spermalar damızlık yetiştirilmesi konusunda hem büyük işletmelere hem de aile tipi hayvancılık yapanlara birçok avantaj sağlamaktadır. Son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte spermada cinsiyet ayrıştırılması yapılabilmekte ve bu sayede istenilen cinsiyette yavrular elde edilebilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajlarından birisi, genetik kapasitesi yüksek boğaların sperması ile tohumlanacak yine genetik kapasitesi yüksek düvelerden elde edilen dişi buzağıların işletmede sürü dışı kalmış ineklerin yerine konmasını sağlamasıdır. Böylelikle, işletmelerde genetik ilerlemenin sürekliliği sağlanmış olacaktır” dedi.

“ Aydın'da kayıp yok sayı artarak deva ediyor”

Aydın'da hayvancılığın oldukça iyi durumda olduğunu ve hayvan varlığının önemli bir kısmının saf kültür ırkı olduğunu kaydeden İl Müdürü Ökdem, geçen yıl 485bin olan Aydın'daki büyükbaş hayvan varlığının bu yıl 496 bin 222'ye ulaştığını söyledi. Bu verilerle Aydın'ın büyükbaş hayvan varlığı bakımında Türkiye'de 7. Sırada yer aldığını kaydeden Ökdem, “İlimiz yıllık, 605 bin 937 ton süt üretim miktarı ile Türkiye'de 4. Sırada yer almaktadır. Hali hazırda 137 adet Hastalıktan Ari İşletme varlığı ile Türkiye'de 2. Sırada yer almakta özellikle süt sığırı yetiştiriciliği yönünden Ülkemize önemli katma değer sağlayan bir konumda yer almaktadır” dedi.

Projenin ilk etabının Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirildiğini ve destekçiler ve proje ortaklarının katkıları ile 2022 yılı Ağustos ayında Bozdoğan İlçesinde 313 bin TL bütçe ile 440 payet dişi sperma alındığı ve suni tohumlamaların devam ettiği bildirildi. Proje çerçevesinde 1 milyon 750 bin TL ödenek ile 1647 ineğe düve doğuracak şekilde suni tohumlama yapılacağı belirtildi.