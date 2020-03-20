Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde işsizlik oranı yüzde 9,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı 2019 yılında yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. TR32 Bölgesinde 26 bölge arasında yüzde 9,2 değeriyle işsizlik oranının en düşük olduğu 5. bölge oldu. İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,9

TR32 Bölgesinde 26 bölge arasında yüzde 11,9 değeriyle TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ile birlikte tarım dışı işsizlik oranının en düşük olduğu 3. bölge oldu. Tarım dışı işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 36,3 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, tarım dışı işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 10,4 ile TR52 (Konya, Karaman) oldu. Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 51,2

TR32 Bölgesi 26 bölge arasında yüzde 51,2 istihdam oranıyla en yüksek istihdam oranına sahip 2. bölge oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu. Ülkemizde istihdam oranı yüzde 45,7 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 56,4

TR32 Bölgesi 26 bölge arasında yüzde 56,4 işgücüne katılma oranıyla en yüksek işgücüne katılma oranına sahip 4. bölge oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 43,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu. Türkiye genelinde ise işgücüne katılma oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

En fazla istihdam yüzde 54,1 ile hizmet sektöründe

Sektörlere göre incelendiğinde TR32 Bölgesinde istihdam edilenlerin yüzde 54,1'i hizmet, yüzde 26,5'i tarım, yüzde 19,4'ü sanayi sektöründe istihdam edildi. Türkiye genelinde ise istihdam edilenlerin yüzde 56,5'i hizmet, yüzde 18,2'si tarım, yüzde 25,3'ü sanayi sektöründe istihdam edildi.