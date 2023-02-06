Aydın, depremzedeler için seferber oldu, yardım tırları yola çıktı

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için seferber olan Aydınlılar tarafından toplanan yardımlar, tırlara yüklenirken, Efeler ve Nazilli ilçesinde hazırlanan toplam 3 yardım tırı, dualar eşliğinde depremzedeler için yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Kızılay Aydın Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda depremzedelere yardım göndermek amacıyla stant kuruldu. Aydın'da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da tek yürek olan vatandaşlar, yardımlarını ulaştırmak için meydana akın ederken, toplanan yardımlar Adnan Menderes Stadyumu'nda depolandı. Gün içerisinde vatandaşların desteği ile toplanan atkıdan bereye, sobadan battaniyeye kadar tüm temel ihtiyaçlar, kolilenerek gönüllülerin de desteğiyle tırlara yüklendi. Ağır kış şartlarına göre öncelik verilen malzemeler ilk etapta Aydın'dan Kahramanmaraş bölgesine doğru gönderildi. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'den 2, Nazilli ilçesinden de 1 olmak üzere toplam 3 yardım tırı, dualar eşliğinde yola çıktı.

“Dezenformasyona yer vermeyelim”

Tüm kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları ile el ele çalıştıklarını ifade eden Aydın Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Cihat Pirci; “Maalesef bu yaşadığımız elim ve üzücü olaydan dolayı yaşadığımız üzüntüyü tüm milletimizle birlikte paylaşıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Sabahın erken saatlerinde almış olduğumuz bu elim haberden sonra, ekiplerimizle birlikte Afet Koordinasyon Merkezimizi kurup, Kızılay şubemizde toparlandık. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Kent Meydanı'nda çadırlarımızı kurduk. Vatandaşlarımıza yaptığımız çağrı neticesinde de yardımlarımızı toparlamaya başladık. Ağır kış şartlarından dolayı önceliğimiz atkı, bere, soba ve ısıtıcı gibi malzemeler oldu. Bunun yanında sıcak tutucu malzemeler, giyim ve hijyen malzemeleri, battaniyeler, bebek bezleri gibi birçok malzemeyi de vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde toplamaya başladık. Daha sonra koordinasyon merkezimizde aldığımız karar neticesinde malzemeleri stadyuma sevk ettik ve burada tırlarımıza dolduruyoruz. Şu anda Aydın merkezimizde 2 tır, Nazilli'de 1 tır olmak üzere malzemelerimizi hazırladık. Bugün itibariyle 3 tırımızı Kahramanmaraş bölgemize gönderiyoruz. Yarın da nasip olursa yine 3 tır olarak malzemelerimizi göndereceğiz. Aydın halkımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada Kızılay olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm kurumlarımız ile birlikte el ele çalışıyoruz” dedi.

Toplanan yardımların doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek dezenformasyona yer verilmemesi gerektiğinin altını çizen Pirci; “Bizim şu anda yapmamız gereken tek şey, yetkililerimizin açıklamalarını ciddi manada takip edip, yardım faaliyetlerini Kent Meydanındaki Kızılay ve belediyelerimizin çadırlarında toparlamak ve bütün yardımların doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak. Dezenformasyona yer vermeyelim. Bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde yapılan yardımları takip edebilirler. Toplanan malzemeler tamamıyla gönüllü destekleriyle gerçekleşmiş durumda. Stadyumda bütün malzemelerimizi toparladık. Gönüllülerimiz ile birlikte tırlara yüklemesini yapıyoruz ve sevkiyatını sağlayacağız” şeklinde konuştu.