Aydın, depremzedelere kucak açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından yapılan koordinasyon çalışmaları çerçevesinde Aydın'a gelerek kamu kurumlarının misafirhaneleri ve çeşitli ikametlerde misafir edilen depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 45 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın'a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinden Aydın'a gelen öğrencilere ve velilere Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan birimlerle 24 saat esasına göre hizmet verildiği ve ayni ve nakdi yardım sağlandığı belirtilirken, "Öğrencilerimizin okul kayıtları, nakil işlemleri, pansiyon yerleştirme işlemleri ivedilikle tamamlanmaktadır. 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde kriz masaları, destek ekipleri oluşturularak deprem mağduru vatandaşlarımızın eğitimle ilgili her türlü ihtiyaçlarına anında cevap verilmektedir. İlimiz genelinde 2 okul pansiyonumuz ve 4 öğretmenevimizde depremzedelerimiz misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Psikososyal krize müdahale il ve ilçe ekiplerimiz depremzedeler için saha çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı eylem planı çerçevesinde deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel vb. yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere rehber öğretmenler tarafından psikolojik ilk yardım (PİY) uygulanmaktadır. İlimiz genelindeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından depremzedelerimiz için kurslar açılmaktadır. Bugün itibariyle 331 kursiyer aşçı yardımcılığı, el sanatları, dikim kursları gibi alanlarda kurslara katılmaktadır" denildi.

Toplamda 5 bin 157 öğrencinin il genelindeki okullara naklinin gerçekleştirilerek kayıtlarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "İl genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde deprem bölgesi için sıvı sabun, dezenfektan, yüzey temizleyici gibi hijyen ve temizlik maddelerinin yanı sıra uyku tulumu ve soba üretimi de tüm hızıyla devam etmektedir. İlimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri yiyecek ve içecek alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerek deprem bölgesi ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda konaklayan depremzede misafirlerimiz için kumanya ve ekmek üretimi de durmaksızın devam etmektedir. İlimiz genelinde 440'ı okul öncesi, 1878'i ilkokul, 1660'ı ortaokul ve 1179'u lise olmak üzere toplam 5157 öğrencimizin başvurdukları okullara nakilleri gerçekleştirilerek kayıtları tamamlanmış olup; her türlü kırtasiye ihtiyaçları ve okul malzemeleri temin edilerek okula devamları sağlanmaktadır. Aynı zamanda ilimiz genelindeki özel okullarımıza da her kademeden olmak üzere toplam 868 öğrencinin ücretsiz olarak kayıtları yapılmış, 110 öğrencinin de üniversite hazırlık kurslarına sorunsuz bir şekilde devamları sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.