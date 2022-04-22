Aydın Devlet Hastanesi, başarılı ameliyatlarına devam ediyor

Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanılan böbrek içindeki taşlar kapalı yöntem ile alınırken, prostat ameliyatları da başarılı bir şekilde gerçekleştirilip hastalar sağlığına kavuşturuluyor.

Aydın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği doktorlarından Op. Dr. Alper Nesip Manav ve Op. Dr. Ahmet Güzel tarafından daha önce hastanede yapılmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. 2018 yılından itibaren böbrek içerisinde 2 cm' den büyük taş ameliyatları, sırt bölgesinden 1 cm lik küçük bir kesiden girilerek kapalı yöntem (PNL) ile yapılabiliyor.

PNL ameliyatı, sırt - yan taraftan açılan 1 cm genişlikteki bir delikten böbreğe girilerek yapılan bir ameliyattır. Büyük bir yara yeri olmadığı için hastalar 2-3 gün içinde taburcu edilmekte ve normal yaşamlarına hızla dönebiliyor.

Günümüzde yaygın olarak uygulanan bu yöntem Aydın Devlet Hastanesi'nde de yapılabiliyor. Bu ameliyat yüzüstü yatarak yapılmakla beraber kalp yetmezliği, nefes darlığı, KOAH gibi kronik hastalıklarda daha zor ve riskli olurken, Aydın'da bir ilk olarak hastanede bu ameliyat sırtüstü pozisyonda da yatarak yapılmaya başlandı.

Ayrıca Hastanede böbrek kanseri olgularında, küçük kitlelerde böbrek korunarak sadece kitlenin alınması ameliyatı (Parsiyel Nefrektomi) yapılabiliyor. Ek olarak böbrek ile ilgili kapalı (Laparoskopik) operasyonlar da cerrahlarımızca gerçekleştirilebiliyor.

Prostat kanseri erkekler arasında yüzde 16,9 oranında görülmekte ve sadece bir kan tahlili ile taraması yapılabiliyor. Erken tanı her kanserde olduğu gibi prostat kanserinde de hayat kurtarıyor. Erken evre prostat kanseri ameliyatı (Radikal Prostatektomi) ise bölgemizde sınırlı sayıda merkezde yapılabilirken, hastanede erken evre prostat kanseri operasyonları başarıyla gerçekleştiriliyor.

Şehir dışında yaşayan 61 yaşındaki hasta O. K. şikayetleri üzerine Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde prostat kanserinden şüphelenilerek prostat dokusundan biyopsi alındı. Patolojik incelemede prostat kanseri saptandı. Erken evre prostat kanseri olduğu tespit edilen hastamıza Op. Dr. Alper Nesip Manav ve Op. Dr. Ahmet Güzel tarafından prostat kanseri için operasyon planlandı. Gerçekleştirilen operasyon sonrası hasta servise alındı. Takiplerinde sorun yaşanmayan hasta planlanan sürede taburcu edilerek evine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Kaliteli ve güvenli hizmet sunmaya devam eden Aydın Devlet Hastanemiz ile hastalarımıza güvenilir, kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeniliklerimize devam ediyoruz. Çağımızın en son teknolojik ürünleri kullanılarak yapılan ameliyatların Aydın Devlet Hastanemizde de gerçekleştirilebiliyor olmasını İl Sağlık Müdürlüğü olarak memnuniyetle takip ediyoruz. Alanında uzman hekimlerimizin katkıları ile bu tür ameliyatlar devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.