Aydın Devlet Hastanesi İnme Ünitesi 2022 yılında da hastalara umut oldu

Aydın Devlet Hastanesi'ndeki 'İnme Ünitesi'nde 2022 yılında; 293 hasta yatarak tedavi görürken, 39 hastaya da 'intravenöz trombolitik tedavi' uygulandı.

Deneyimlerinden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek güçlü personel kadrosu ile sağlıkta örnek kuruluş olmayı ilke edinen Aydın Devlet Hastanesi vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sağlık imkanlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi 2022 yılında hastane bünyesinde yer alan 'İnme Ünitesi'nde 293 hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 39 hastaya da nöroloji pratiğinde akut inme, felç gibi şikayetlerle birlikte ani gelişen konuşma bozukluğu, kol-bacak güçsüzlüğü, görme bozukluğu, ağızda kayma gibi belirtilerle ilk 4,5 saatte hastaneye başvuran hastalarda damar yolu ile uygulanan bir tedavi yöntemi olan 'intravenöz trombolitik tedavi' uygulandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "2022 yılında Hastanemiz İnme Ünitesi'nde, 293 hastamız yatarak tedavi gördü ve 39 hastamıza 'intravenöz trombolitik tedavi' uygulandı. İntravenöz Trombolitik Tedavi; nöroloji pratiğinde akut inme, felç gibi şikayetlerle birlikte ani gelişen konuşma bozukluğu, kol-bacak güçsüzlüğü, görme bozukluğu, ağızda kayma gibi belirtilerle ilk 4,5 saatte hastaneye başvuran hastalarda damar yolu ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hasta yakınları tedavi süreci hakkında bilgilendirilip onay alınarak yapılan işlem, tek doz şeklinde 1 saat sürmektedir. Tedavide; hastaneye başvurunun olabildiğince erken dönemde olması, hızlı ve etkili sonuçlar sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.