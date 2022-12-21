Aydın Devlet Hastanesi kreşinde minikler eğlenerek öğrendi

Aydın Devlet Hastanesi'ne bağlı kreş ve gündüz bakımevinde “Sevimli Kelebekler” adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Eğlenceli oyunda okulu ve öğretmenleri sevmek, arkadaşlığın ve paylaşmanın önemi, birlikte oyun oynamanın faydaları, yemek ayrımı yapmamak, uykunun önemi gibi eğitici konular işlenirken, minikler de keyifli anlar yaşadı. Eğlenerek öğrenen minikler ise arkadaşlarıyla hoş bir zaman geçirdi.