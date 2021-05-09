İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları bilgilendiriliyor

Aydın Devlet Hastanesi tarafından kurulan bilgilendirme hattı ile Kovid-19 hastalarının yakınları, hastaların genel durumları hakkında bilgilendiriliyor.


Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Hastanemizde Kovid-19 tanısı ile yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hastaların yakınlarının, hastaların genel durumları hakkında kolayca bilgi alabilmelerine yönelik bilgilendirme hattı kuruldu. Bilgilendirme hattında görevli çalışanlarımız tarafından haftanın 7 günü 08-16.00 saatleri arasında hasta yakınları telefonla aranıp, hastaların genel durumu hakkında bilgilendirilmektedir. Hasta yakınlarının memnuniyetle karşıladığı uygulamamız için, hasta yakınlarının görüşlerini alarak, hizmet kalitemizi arttırmayı hedeflemekteyiz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.