Aydın Devlet Hastanesi'nde ilk defa “Uyanık Beyin Tümörü Ameliyatı” yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde ilk defa Beyin Navigasyonu eşliğinde “Uyanık Beyin Tümörü Ameliyatı” başarılı bir şekilde yapıldı.

Hastaneye baş ağrısı ve epilepsi nöbetiyle başvuru yapan 71 yaşındaki hastanın, yapılan tetkiklerinde beyninin önemli bir bölgesinde tümör olduğu saptandı. Beyin Cerrahları Op. Dr. Osman Berber ile Op. Dr. Murat Özcan Yay ile Anestezi Uzmanı Dr. Mustafa Kütük tarafından oluşturulan ekiple hastaya, lokal anestezi eşliğinde uyanık beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Op. Dr. Yay ve Op. Dr. Berber, yaptıkları ortak açıklamada, ”Hastanemizde ilk olarak yapılan uyanık beyin tümörü ameliyatını yapma imkânını bize sağlayan hastane yönetimimize teşekkür ederiz. Hastalarımız bu ameliyatı hastanemizde güvenli bir şekilde olabilirler. Özellikle beynin konuşma, kolları ve ayakları hareket ettirme gibi önemli bölgelerinde yer alan tümörlerinde hastanın fonksiyon kaybının olmaması için bu ameliyatları yapıyoruz. Bizim hastamız gibi genel anestezi olması çok yüksek riskli olan, mesleğini sesi, elleri ve ayaklarıyla yapan hastalarda uyanık ameliyatlar daha da önem kazanıyor. Beyin navigasyonu bize üç boyutlu yol göstererek daha kısa zamanda ameliyatı tamamlamamızı sağlarken, tümöre ulaşmada da en kısa yolu gösterir. Bu sayede hastaların ameliyatları daha güvenli ve başarılı sonuçlanır” dediler.