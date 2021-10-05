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Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi' hizmete girdi

Aydın Devlet Hastanesi’nde ’Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’ hizmete girdi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi' hizmete girdi.



Kalp, damar ve göğüs hastalığı olan kişilerin mümkün olan en yüksek düzeyde fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacı ile sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen tedavi ünitesi 'Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi' Aydın Devlet Hastanesi'nde hizmerte açıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ek bina 239 nolu poliklinik odasında 'Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi' hizmete girmiş olup ünitemizden ayrıca postcovid hastalarımız ve obezite tedavisi alan hastalarımız da yararlanabilmektedir" denildi.

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