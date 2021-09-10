Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Aydın Devlet Hastanesi'nde 2021 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında, masa başı ve sahada yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Aydın Devlet Hastanesi'nde 2021 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında, masa başı ve sahada yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve UMKE biriminin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, hastanenin ek idari binası arşiv biriminde yangın senaryosu gerçekleştirildi. Hastane yöneticilerinin, kurtarma ve tahliye ekiplerinin aktif katılımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile yapılan tatbikatta senaryo gereği idari binada çalışan personellerin tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikat sonunda konuşan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, “Olası bir yangın durumunda olay yeri yönetimi, krize müdahale noktasında yeterliliğimizi görmek ayrıca hastanede olası bir yangına karşı alınması gereken tüm teknik önlemlerin alınma süreçlerini tatbikatımızla değerlendirdik. Tüm hastane çalışanlarına Bakanlığımız Sağlıkta Kalite Standartları gereği Acil Afet Durumlarına Müdahale konularında düzenli aralıklarla eğitim verilmektedir” diyerek başarı ile sonlanan tatbikat için emeği geçenlere teşekkür etti.