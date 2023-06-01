Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum planı çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum çerçevesinde, Aydın devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı (masabaşı ve saha) gerçekleştirildi. Tatbikatta oluşturulan senaryo çerçevesinde hastane personeli, itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri gelişen olaylara müdahale etti.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Olası bir deprem durumunda, karşılaşılabilecek riskleri ortaya çıkarmak, olay karşısında alternatif çözümler bulmak ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla Hastane Personelimiz, İtfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri ile ortaklaşa tatbikat yapıldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, UMKE Tatbikat ve Eğitim Sorumlusu Uzman Mehmet Yılmaz'ın gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, Aydın ilinde meydana gelen deprem ve akabinde hastanemizde meydana gelen yangın sonrası ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına hazırlanan senaryo başarı ile gerçekleştirildi. Tatbikatımıza katkılarından dolayı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz” denildi.