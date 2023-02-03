Aydın Devlet Hastanesi'nin yatak sayısı arttırıldı

Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni düzenleme ile servis ve yoğun bakım ünitelerinde yatak sayıları arttırıldı.

Hastaların ve çalışanların memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla güvenilir ve nitelikli hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi hasta odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla, tüm kaynakları verimli ve etkin kullanarak, çalışan, hasta ve hasta yakınlarına güven ve memnuniyet veren, uluslararası düzeydeki hizmet kalitesi ile ilde ve bölgede tercih edilen hastaneler arasında yer alan Aydın Devlet Hastanesi; kaliteli, nitelikli, güler yüzlü, nitelikli ve deneyimli kadrosu ile geçtiğimiz yıl binlerce hastaya şifa dağıtmayı sürdürüyor.

Aydın Devlet Hastanesi'nde artan hasta yoğunluğunu karşılayabilmek ve artan hekim kadrosunun etkin şekilde kullanımını sağlayabilmek amacıyla, mevcut fiziki alanlarda düzenlemeye gidildi. Gerçekleştirilen düzenleme sonrasında; servis yatak sayı 464'den 474'e, yoğun bakım yatak sayısı 71'den 77'ye, nitelikli servis yatak sayısı 37'den 45'e çıkarıldı.