Aydın 'Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya' bende varım dedi

UDEF'in organizasyonu ile bu yıl 51 ülke 91 şehirde düzenlenecek olan 12.Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Aydın ayağı Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlemiş olduğu programla Endülüs Kitap Kafe'de gerçekleşti.

Gerçekleşen programa Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 ülkeden öğrencinin yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulat , UDEF Genel Başkan Yardımcısı Fatih Evran ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. "Doğudan batıya adil bir dünya" temasıyla organize edilen etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetleriyle yer alırken program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Türkiye mazlumların umududur. Kalbinizi diri tutun. Gönlünüzü açın, kardeşliğinizi kuvvetlendirin. Kol kola, omuz omuza safları sıklaştırın. Hiçbir zaman birbirimizle münakaşaya girmeden kardeşler olarak, ihlasla, samimiyetle, gayretle, daha iyi dünya için, daha yaşanılası bir coğrafya için hep birlikte çalışmalıyız“ ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren UDEF Genel Başkan Yardımcısı Fatih Evran, bu sene etkinliklerin 12.'sinin düzenlendiğini ve buluşmaları 51 ülkede 91 şehirde yaptıklarını söyledi . Öğrencilerle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olan UDEF'in çalışmaları hakkında bilgi veren Evran, “Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 140 bin öğrencimiz var. Türkiye'nin 75 şehrinde öğrencilerimiz var. UDEF, 64 derneği, 25 temsilciliğiyle uluslararası lisans ve orta öğretimde okuyan kardeşlerimize yardım etmek, onlara rehberlik etmek ve dayanışmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız tamamen uluslararası öğrencilerimizle ilgilenmektir” dedi .

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Anas Altheep ise, misafirperverliği ve bütün Müslümanları desteklediği için Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.