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Aydın dört mevsim çiçek bahçesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın dört bir tarafını kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın dört bir tarafını kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalar devam ediyor.


Sadece Didim'de toplamda 80 bin çiçek dikimi yapılırken çalışmalarda Yalı, Güvenlik, Cumhuriyet caddeleriyle Didim Belediyesi önündeki kavşak çiçeklendirildi. Çalışmalar Didim Belediyesi ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortak yürütüldü. Diğer taraftan Didim'de de Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ışıklarının yenilenmesi çalışmalarına da devam ediliyor.


Söke, Sultanhisar, Nazilli, Kuşadası ilçelerinin yanı sıra Efeler ilçesinde de devam eden çalışmalarda Malazgirt Meydanı, ASTİM, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki tüm kavşak ve yollarda bakım ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Çiçeklendirmelerde godetya, bellis, menekşe ve aslanağzı çiçekleri kullanıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ın dört mevsim çiçek bahçesi olmaya devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar Aydın'ı güzelleştirmeye devam eden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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