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Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

Aydınlılar bir günde dört mevsimi yaşıyor.

Merkezde güneşli bir hava hakim olurken, Aydın'ın yüksek kesimlerinde ise termometreler eksi dereceleri gösterdi.



Kuraklık söylentileri ile panik yaşanan Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar vatandaşları rahatlattı. Coğrafi özellikleri ile de tüm imkanların yer aldığı Aydın'ın sahil kesimlerinde ılıman iklim hakimken yüksek kesimlerinde kar yağışı ile oluşan beyaz örtü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde güneşli bir havanın hakim olduğu Aydın'ın şehir merkezi ve ova kesimlerinde hava sıcaklıkları 21 derece olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ise sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düştü. Bir günde 4 ayrı mevsimi yaşayan vatandaşlar karlı havanın zevkini çıkartmak için yaylalara akın etti.



Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkili olurken, aynı anda dört mevsimin yaşandığı Aydın'da renkli görüntüler ortaya çıktı.

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