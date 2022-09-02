Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan: "Eczacıya hak ettiği değer verilmelidir"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'i ağırlayan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Eczacıya hak ettiği değer verilmelidir" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney bir dizi ziyarette bulunmak ve Aydınlı eczacılar ile buluşmak için Aydın'a geldi. 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan'ı makamında ziyaret eden Üney son olarak eczacılar ile bir araya gelerek eczacıların sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan 21. Bölge Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan artan işletme maliyetlerinin eczaneleri zor durumda bıraktığı ifade ederek, "Ülkenin dört bir tarafında kesintisiz sağlık hizmeti sunan eczaneler, kira, personel maaşları, sigorta, elektrik gibi artan işletme maliyetlerine karşın, ilaç fiyat kararnamesinde karlılığı belirleyen fiyat baremlerinde on üç yıldır güncelleme yapılmaması nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun yanında kamu eczacılarımızın ve emekli eczacılarımızın özlük haklarında hak ettikleri iyileştirmenin yapılmaması, ihtiyaç olmaması yanında yeterli teknik imkan ve eğitim kadrosundan yoksun açılan eczacılık fakülteleri ve artan kontenjanlar, zaman zaman Kamu Kurumlarının haklı taleplerimize kulak tıkaması gibi bir dizi sorun bizi zorluyor" dedi.

Eczacılar olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek sorunlarını ilettiklerini ifade eden Karaarslan, "Bir süredir sesimizi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili makamlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve tüm eczacı odalarının başkanlarını makamında kabul etti ve sorunlarımız kendilerine iletildi. O görüşmede kendileri bize hak vermiş olmakla birlikte maalesef henüz olumlu bir adım atılmadı. Sesimizi duyurabilmek adına 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' yapmayı planlıyoruz. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'in katılımıyla süreç hakkında üyelerimizi bilgilendirme, onların görüş ve önerilerini almak amacıyla oda hizmet binamızda bir toplantı düzenledik. Tüm üyelerimiz ekonomik açıdan artık sürdürülemez noktaya doğru sürüklendiğimizi ve birliğimizin kararlarının arkasında olduklarını ifade ettiler. Bizler sürecin iletişimle çözülebilecek basitlikte olduğuna inanıyoruz. Türk Eczacıları Birliği'nin cumhurbaşkanımızdan randevu talebi var. Umarım en kısa sürede randevu talebine olumlu cevap verilir ve sorunlarımızı kendilerine ilk ağızdan ifade etme ve çözüm yönünde olumlu katkılarını alma imkanı olur. Bizler değer üretiyoruz ve değer görmeyi hak ediyoruz" diye konuştu.