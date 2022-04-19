Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan; ilaçla ilgili bazı endişelerin olduğunu açıkladı

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesindeki ilaçlar için istediği iskonto uygulamasında ilaç firmalarının keyfi uygulamaları nedeniyle ilaçla ilgili bazı endişelerinin olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesindeki ilaçlar için, ilaç firmalarından belirli oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmasını talep etmektedir. İlaç firmaları da bu iskonto oranlarını uygulayarak işlem yapmaktadır. Ancak son dönemde bazı ilaç firmaları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalara çıkmaktadır. Defalarca gündeme getirmemize rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır. Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 TL'yi bulacak fiyat farkları çıkacaktır. Bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir” diyerek yetkililere seslendi.

İnsan sağlığını her türlü koşuldan üstün tutan bir mesleğin temsilcileri olarak u açıklamayı yaptıklarını kaydeden Başkan Karaarslan, hastaların ilaca erişimde endişeleri olduğunu belirterek “Bu konuda yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm ilgililer tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir” diye konuştu.