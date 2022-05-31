Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan; "Reçetesiz ilaç dönemi bitti"

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun reçetesiz ilaç temini uygulamasını 1 Haziran 2022 tarihi itibarı ile tüm ilaç grupları için sonlandırdığını belirterek, “Hastalarımız artık tüm ilaçlarını pandemi öncesinde olduğu gibi hekimlerine reçete ettirerek eczanelerimizden temin edebilecekler” dedi.

Pandemi sürecinde halkın ilaca ve dolayısı ile sağlığa erişiminde eczanelerin önemli rol aldığını belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Bunlardan birisi de kronik rahatsızlıklara ait ilaçların, günü geldiğinde doktora gitmeye gerek olmaksızın devam reçetesi uygulaması çerçevesinde bir imza karşılığında eczanelerden temin edilebilmesiydi. Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde başlattığı başarılı uygulamayı devam ettirerek, bazı hastalık grupları hariç olmak üzere kronik rahatsızlıklara ilişkin rapor sürelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzattı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce bazı ilaç gruplarında sonlandırdığı reçetesiz ilaç temini uygulamasını 1 Haziran 2022 tarihi itibarı ile tüm ilaç grupları için sonlandırdı. Hastalarımız artık tüm ilaçlarını pandemi öncesinde olduğu gibi hekimlerine reçete ettirerek eczanelerimizden temin edebilecekler. Bazı ilaçlar raporlu olsalar dahi sadece belli uzmanların reçete etmesi durumunda ödeniyor. Hali hazırda hastanelerde özellikle belli branşlarda randevularda yığılma hatta randevu alamama durumu söz konusu. Bu nedenle belli uzmanların reçete etmesi halinde ödenen ilaçları kullanan hastalarımızın mağduriyet yaşamamaları için randevularını bir an önce planlamalarını öneriyorum" dedi.

"Pandemi sürecinde başarılı bir şekilde ilaç temini sürecini yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hastanelerde belli branşlardaki yoğunluk nedeniyle oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek adına, çok özel ilaçlar dışında kalan tüm ilaçların yıl sonuna kadar aile hekimleri tarafından reçete edilmesinin önünü açmasının yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuşan Başkan Karaarslan şunları aktardı;

"Dahası, pandemi sürecinde başlatılan devam reçetesi uygulamasının belli ilaç grupları için devam ettirilmesinin hastanelerde oluşacak emek ve zaman kaybını önleme yanında halkımızın sağlığa erişiminde olumlu katkısı olacağını öngörüyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tekrar değerlendirilmesini öneriyorum. Avrupa ülkelerinin bir çoğunda eczacılar sundukları normal hizmetlerin yanında nitelikli sağlık hizmetleri sunarak meslek hakkı alıyor. İngiltere belli ilaç gruplarında eczacılara reçete yazma yetkisi tanımaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinde eczaneler güven merkezi olmaları, yaygınlıkları ve kolay erişilebilirlikleri ile birinci basamak sağlık hizmet sunumunun ne kadar önemli bir parçası olduklarını ispatlamışlardır. Biz eczacılar Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sağlık sisteminde daha etkin olmaya, sorumluluk almaya hazırız."