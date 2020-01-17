Aydın Eczacı Odası ve Akademiden arasında işbirliği protokolü

Bölge Aydın Eczacı Odası arasında imzalanan protokolle, eczacılar indirimli hizmet alabilecek.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası ve Akademiden Sanat Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Akademiden Sanat Merkezi kurucularından Tuncay Er ile Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan arasında imzalanan protokol sayesinde Aydın Eczacı Odası'nın üyeleri Akademiden Sanat ve bünyesinde faaliyet gösteren Aydın MEM Psikoloji ve Pedagoji Programları kapsamında çeşitli indirimlerden yararlanabilecek.