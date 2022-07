Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar zor durumda"

Başkan Karaarslan, 13 yıldır ilaç fiyat kararnamesinin değiştirilmediği belirterek, ekonomik kriz ile birlikte eczacıların zor durumda kaldığını ifade etti.

Türkiye genelinde 28 bin 729'u serbest eczane eczacısı olmak üzere toplam 44 bin 310 eczacı olduğunu ifade eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet üretiyor. Bizler pandemi sürecinde ücretsiz grip aşılarının ve maskelerin halkımıza ulaştırılması, kronik rahatsızlıklarda reçetesiz ilaç temini başta olmak üzere en ön saflarda kesintisiz hizmet sunumuna devam ederken toplam 104 kayıp verdik. Görevimizin gereğini yaptık ve her zaman da yapmaya hazırız. Ancak mesleğimizin sürdürülebilirliği giderek imkansız hale gelmekte. Her iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun konunun muhataplarına her düzeyde ve defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen henüz beklentilerimize uygun bir adım atılmış değil. Artık sesimizin duyulmasını, deklerasyon metninde ifade ettiğimiz iyileştirmelerin bir an önce yapılmasını umuyor ve bekliyoruz. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" dedi.