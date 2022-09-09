Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri yeni eğitim sezonuna hazır

Aydın Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak Aydın İli Efeler ilçesinde 160 adet 7,5 metre uzunluğundaki Halk Otobüslerimiz ile hizmet vermekteyiz. 160 Adet aracımızın tamamında bulunan yeni sistem kameralarımız ile araç içinde can ve mal güvenliğinizin en üst seviyede korunması sağlanmış olup her yaştan öğrencilerimiz araçlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Okullarımızın açılmasıyla özellikle öğrencilerimizin okula zamanında ulaşmalarında herhangi bir aksaklık ve gecikme yaşanmaması için araç sefer sayılarımızı artırarak seferlerimizi güncelledik. Güncel sefer saatlerimizi harita üzerinden www.aydinsehirici.com web sitemizden takip edebilirsiniz. 12.09.2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve tüm Milli Eğitim camiasına hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini dileriz” dedi.