Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, projeleri ile adından söz ettiriyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aydın Eğitim, Kültür ve Saat Derneği (AYEKSA) AB Erasmus+ projelerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

AYEKSA Dernek Başkanı Filiz Büyükçoban Yavuz, derneği 2013 yılında alanında uzman, girişimci öğretmen arkadaşların katılımıyla, gerek yetişkin eğitim alanında, gerekse sivil toplum kuruluşların güçlenmesi adına faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

2013 yılından itibaren pek çok Erasmus Plus hibe programına başvuruda bulunan dernek, şuana kadar 5 Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi projesine hibe almaya hak kazandı. 2021 teklif çağrısında ise 9 proje başvurusunun yapıldığı öğrenildi.

‘Teaching English Motivatedly to Adult Students' İtalya, Almanya ve Türkiye ortaklığında, ‘Elimination of Digital Inequality' Efeler Kaymakamlığı, Efeler Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu, İspanya, Slovenya, Polonya ve Yunanistan ortaklığında, ‘Acquisition of Innovative Teaching Methods' İspanya, Çekya, Bulgaristan ve İtalya ortaklığında, ‘Teaching Marginalised Groups' Almanya, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ortaklığında, ‘Boosting Contemporary Teaching Methods for Europe' Almanya, İsveç ve Romanya ortaklığındaki projeler yürütülmeye devam ediyor.