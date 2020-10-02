Türkiye'nin en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Aydın, Ekim ayında yazı yaşayacak. Sıcaklıklar yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Ege Bölgesi'nde yarından itibaren etkili olmaya başlayacak sıcak hava dalgası sebebiyle, Aydın'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-10 derece üstüne çıkarak, 39-40 derecelere ulaşacak. Aydın'da Ekim ayının ilk günlerinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların yarın 33, Pazar 37, Pazartesi 40, Salı 39 derece olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu mevsimde yaşanan ani sıcaklık değişimi ve gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farklarının hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini ifade ettiler.