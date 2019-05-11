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Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Çınar mesajında, “Sevgi, şefkat ve özveriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek için çaba sarf eden, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının en temel taşıdır. Koşulsuz sevgi ve merhamet sahibi, en güvenli sığınağımız olan annelerimiz en değerli varlıklarımız. Uğruna emek harcadığımız, başardığımız her işin ana kaynağı olan annelerimiz, tüm iyiliklerimizin de kaynağıdır aynı zamanda. “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” Hadis-i Şerif'inin izinde başta vatan ve milletimizin bağımsızlığı için canını feda eden şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm annelerimizin ve anne adayı kardeşlerimizin anneler gününü saygı ve minnetle kutluyoruz” dedi.

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