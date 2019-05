Aydın Ekonomi Kulübü, çiftçileri ve eczacıları unutmadı

İnsanoğlunun yaşamını sürdürmesi için en önemli ihtiyacın gıda ve ilaç olduğunu belirten Çınar, “Tarım da eczacılık da aslında insanlık tarihi ile aynı yaşa sahip mesleklerdir. Her iki mesleğin de kutsallığına inanarak insanlık için bu sektörde faaliyet gösterenlerin günlerini kutluyorum” dedi.

Başkan Yıldıray Servet Çınar, konuyla ilgili açıklamasında “Tarımsal üretimin her aşamasında alın teri olan çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen alın teri ile en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve hayvansal gıdaları üretmek için fedakarca çaba harcayan çiftçimizin, insanların sağlığı için çeşitli zorluklara rağmen fedakarca çalışan eczacılarımız için sembol bir gün haline gelen 14 Mayıs'ı kutluyor her iki meslek mensuplarına da sağlık ve sıhhat dolu günler ve bol kazançlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.