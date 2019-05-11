Aydın Ekonomi Kulübü engellileri unutmadı

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar tüm dünyada 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından 156 ülkede ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle bir açıklama yaptı .
Çınar açıklamasında “Engellilerin yaşama eşit katılması , engellilerin sorunlarına dikkat çekmek , farkındalık oluşturmak ve bu hafta nezdinde tüm hayatımız boyunca engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız . Ekonomi Kulübü Aydın olarak biz de her zaman engelli kardeşlerimize yardım eli uzatmanın, onlara destek olmanın ve engelleri ortadan kaldırmanın sosyal bir sorumluluğumuz ve görevimiz olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı . Başkan Çınar açıklamanın devamında “Bu bilinçle engelliler haftasında engelleri kaldırmak için , toplumda huzuru sağlamak için , engelli kardeşlerimizin de istihdamda yer edinmesi için bu hafta vesilesiyle toplumsal farkındalık ve hassasiyetin artması için buradayız diyoruz“ diye konuştu.