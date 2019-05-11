İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Ekonomi Kulübü engellileri unutmadı

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar tüm dünyada 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından 156 ülkede ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle bir açıklama yaptı .


Çınar açıklamasında “Engellilerin yaşama eşit katılması , engellilerin sorunlarına dikkat çekmek , farkındalık oluşturmak ve bu hafta nezdinde tüm hayatımız boyunca engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız . Ekonomi Kulübü Aydın olarak biz de her zaman engelli kardeşlerimize yardım eli uzatmanın, onlara destek olmanın ve engelleri ortadan kaldırmanın sosyal bir sorumluluğumuz ve görevimiz olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı . Başkan Çınar açıklamanın devamında “Bu bilinçle engelliler haftasında engelleri kaldırmak için , toplumda huzuru sağlamak için , engelli kardeşlerimizin de istihdamda yer edinmesi için bu hafta vesilesiyle toplumsal farkındalık ve hassasiyetin artması için buradayız diyoruz“ diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.