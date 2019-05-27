Aydın Ekonomi Kulübü ‘İVME Finansman Paketini' değerlendirdi

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rahmi Gündem, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rahmi Gündem, açıklamasında şunları kaydetti; “Türkiye 2001 krizinden sonra yapılan reformlar sayesinde büyük bir gelişim gösterdi. Gerek güçlü sermaye yapısı, gerekse teknolojik altyapısıyla bir çok gelişmiş ülkenin gıpta ile baktığı bir ülke haline geldik. Küresel krizden bu yana gelişmekte olan ülkelere akan sermaye Türkiye'ye de akarak katkı sağladı. Yüksek büyüme hızlı sermaye girişi ile sağlandı. Bu hızlı sermaye girişi büyüme ve yatırımların yanında birtakım finansal risklerinde birikmesine neden oldu. Dış borcumuz hızlı arttı ve bugün reel sektör artan finansman maliyetleri ve borç yükü altında zorlanıyor. TL'nin hızlı değer kaybettiği her dönem, reel sektörün yatırım yapma ve istihdam oluşturma kapasitesi de düşüyor. Özel Sektör borç yükü ile karşı karşıya kalmış tek ülke biz değiliz. Birçok ülke farklı boyut ve koşullarda bu sorunu yaşadı ve çözdü. Bizim de başaramamızın önünde hiçbir engel yok. Ama bunun ilk koşulu yapılan uygulamalardan gerekli dersleri çıkartmak ve yanlışları tekrarlamamaktır. Dış güçlerinde körüklediği, bu büyük sınamalara ve sorunlara karşı durabilmek için devletimizin alacağı önlemleri ve atacağı adımları bekliyoruz ve destekliyoruz”

“Türkiye ekonomisinin; üretim, yatırım ve ihracat hattında katma değeri yüksek, AR-GE'yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikalara öncelik vermesi gerekiyor” diyen Gündem, “İleri teknolojiye dayalı, sanayileşmeyi başarmış, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak AR-GE, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketinin; imalat sanayinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak kendi özgün yerli ve milli ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Ekonomi Kulübü olarak bu hedeflere ulaşma yolunda, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak girişim ve projelerimizi hız kesmeden devam edeceğimizi, üretime dönük sanayileşmeyi gerçekleştiren her türlü stratejik hedefi destekleyeceğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.