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Aydın Ekonomi Kulübü, Polis Haftası'nı kutladı

Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Servet Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Servet Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Çınar mesajında, “Kurulduğu günden bugüne ülkemizin huzur ve düzeninin korunması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için canını hiçe sayarak gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarına minnettarız.


Bu kutsal görevi yerine getirirken vatan ve millet uğruna şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize saygılar sunarız. Kutsal vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutlar, minnet ve saygılarımızı sunarız” dedi.

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