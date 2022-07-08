Aydın, Elektronik Vaka Sistemi Projesi'nde pilot il oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi'nde çalışmalar devam ederken Aydın, pilot il olarak seçildi. Proje çerçevesinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulanslara tablet ve kamera takip sistemleri kurulumu yapıldı. Aydın'ın da dahil olduğu 48 il ekiplerine Mobil Cihaz Dağıtımı ve ambulanslara 2 adet kamera, 1 adet NVR olmak üzere kamera sistemi montajı yapıldı. Proje ile vaka formlarının ve hasta bilgilerinin tablet ile dijital ortamda kaydedilmesi, hasta bilgilerine sahada daha kolay ulaşılması, hasta ile ilgili uzaktan doktor ve uzman doktorlara danışılması, kameralar ile trafik personel ve hasta güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.