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Aydın Emniyeti, Geçici Hizmet Binasına kavuştu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Astim Organize Sanayi Bölgesi arasında Geçici Süreli Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandı.


Geçtiğimiz aylarda yapılan karot testleri sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğunun tespitinin yapılmasının ardından boşaltılan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Binası için yeni hizmet binası çalışmaları devam ediyor. Yeni hizmet binası yapılana kadar çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için duyarlılık örneği gösteren ASTİM OSB yönetimi ve oda başkanları, ASTİM içerisinde bulunan ve henüz faaliyete geçmemiş olan Meslek Lisesi Binasını, 3 yıllığına bedelsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis etti. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza protokolüne Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin katıldı.


“Güvenlik hizmetleri önem taşıyor”


Yer tahsisi için ASTİM yönetimi ve oda başkanlarına teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Yapılan karot testleri sonucunda depreme dayanaksız olduğu tespit edilen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü binamız boşaltılmak durumunda kaldı. Yeni hizmet binası yapılıncaya kadar yeni bir yer ihityacı ortaya çıktı. Bu anlamda ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılmış olan ama henüz faaliyete geçmemiş olan Meslek Lisesi Binamızı geçici olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze, ASTİM OSB ve odalarımız tahsisini gerçekleştirdi, protokol imzalandı. Ben ASTİM OSB yönetimi ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürlüğümüz yeni hizmet binası yapılana kadar 3 yıl süreliğine hizmetlerine burada devam etmesi sağlanacak. Güvenlik hizmetleri önem taşıyor ve İl Emniyet Müdürlüğümüz de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu bina tahsisi için tekrar teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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