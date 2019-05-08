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Aydın Emniyeti huzur toplantılarına devam ediyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sorumluluk Alanı Huzur Toplantıları’ devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sorumluluk Alanı Huzur Toplantıları' devam ediyor.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Efeler Polis Merkez Amirliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Efeler Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak, Orta, Zafer, Cuma ve Ilıcabaşı Mahallerinde yaşayan vatandaşların katılımı ile Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi. 45 vatandaşın katıldığı toplantıda, 155 Polis İmdat Hattının etkin olarak kullanılabilmesi, uyuşturucu ile mücadele, hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan vatandaşların sorun ve talepleri dinlenerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantı konu ile ilgili broşürler dağıtılarak sona erdi.

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