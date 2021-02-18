Aydın emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

Ekiplerin 24 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda 14 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçlarından; 7 yıl cezası olan E.B , 5 yıl 10 ay cezası olan G.D, 2 yıl cezası olan Ö.K, 1 yıl 15 gün cezası olan R.K, uyuşturucu madde kullanmak veya satın almak suçundan 6 yıl cezası olan E.C, özel hayatın gizliliği ihlal etme suçundan 5 yıl cezası olan E.S, basit yaralama suçundan 3 yıl cezası olan M.A ille birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9 tanesi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan hırsızlık suçundan 7 yıl ile aranan E.B isimli şahsın yakalanmamak için başkasının kimliğini kullandığı tespit edilerek şahsa ayrıca adli işlem yapıldı.