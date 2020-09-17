İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle’de polisin durumundan şüphelenip durdurduğu araçta 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi Tolga K.

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle'de polisin durumundan şüphelenip durdurduğu araçta 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi Tolga K. yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 222 sokak üzerinde akşam saatlerinde uygulama yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Ekipleri durumundan şüphelendiği 10 BL 763 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerine Taylan G.'ye ait kimliği veren otomobil sürücüsünün çelişkili ifadeler vermesi üzerine yapılan GBT sorgusunda şahsın Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydın bulunan Tolga K. olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 14 adet kartuş, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.