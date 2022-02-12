Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek 'dur' ikazına uymayarak kaçan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil içerisindeki iki kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri 09 RZ 243 plakalı otomobile 'dur' ikazında bulundu. Otomobil sürücüsü ikaza uymayarak otomobille hızla bölgeden uzaklaştı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin bölgede bulunan polis ekiplerinden destek istedi. Polis ekipleri tarafından otomobil Muğla yolu üzerinde durduruldu. Otomobilde bulunan C.T. ve İ.A. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.