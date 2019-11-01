Aydın emniyetinde görev değişiklikleri

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişiklikleri yaşandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri yaşandı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Erciyes, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Semih Seğmen atandı.
Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci'nin göreve başlamasının ardından emniyette yeni atama kararları yayınlandı. Yayınlanan kararlara göre İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Karıncalı'nın görev aldığı Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Eğitim Şube Müdürü Kadir Erciyes atandı.
Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Semih Seğmen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Fevzi Yurtseven ise Arif Kılıç'ın emekliye ayrılacağı öğrenilen Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi.