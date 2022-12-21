Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği'nden teşekkür plaketi

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen Aydın İl Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı; Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve engelli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Aydın Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlara sağladığı katkılardan dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.