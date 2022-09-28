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Aydın eski milletvekili Taner'in annesi vefat etti

Aydın eski milletvekili Recep Taner’in annesi Esma Taner vefat etti.

Aydın eski milletvekili Recep Taner'in annesi Esma Taner vefat etti.


Aydın eski milletvekili Recep Taner'in annesi Esma Taner hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Taner'in paylaşımına kısa sürede yüzlerce baş sağlığı yorumu geldi. Anne Taner'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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