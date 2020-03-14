Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı

AYESOB açıklamasında Korona virüsle ilgili ilk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan malzemeleri, maske, kolonya ve bazı gıda ürünlerinde fahiş rakamlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, bu konuda hem küçük esnafı hem de kendi üyelerini uyararak, “Ülkemizde test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızdan sonra yurt genelinde bazı gıda ürünlerinde, dezenfektan malzemelerinde, kolonya ve maske gibi ürünlerde rakamlar birden artmaya başladı. Bazı yerlerde ürünlerin bilerek stoklarda bekletildiği ve fiyat artışının daha da yükseğe çekildiği duyuldu. Bu konu ile ilgili hem esnafımızı hem de üyelerimizi uyarıyoruz. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirler alınması gerekmektedir. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız cezai yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili şikayetlerini illerimizde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve Birliklerimize bildirmelerini rica ederiz” dedi.

Yazılı açıklamasında Aydın esnafının hiçbir zaman fırsatçılık yapmadığını vurgulayan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aydındaki hiçbir esnafımın böyle bir konuda fırsatçılık yapıp vatandaşı mağdur edeceğini düşünmüyorum. Bizler Ahilik kültürünü benimseyerek bugünlere gelmiş insanlarız şuan zaten panik halde olan halkımızı birde esnafımız mağdur etmez. Ancak konuyla ilgili vatandaşlarımızdan bir şikayet gelir ise Birlik Disiplin Kurulumuz gereken yaptırımı uygular. Belirli bir zaman kalabalık ortamlara girilmemesi gerekir daha önceden tarihi belli olan kalabalık toplantılarımızı bir süreliğine erteledik. Birlik binamızda dezenfekte çalışmaları başlatıldı personelimizi bu konuda uyardık. Bina içerisinde belirli yerlere el dezenfekteleri yerleştirdik ve gün içerisinde hem çalışanlarımızın hem de binaya gelen üyelerimizin risk grubunda olmasını istemeyiz. Bizler elimizden geleni yapıyor ve yapılması gerekenler için herkesi uyarıyoruz. Ülke olarak İnşallah bu konuyu en az vaka ile atlatırız.”