Efeler Belediyesi'nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 2019 yılında düzenlediği “Çevre Film Günleri” kapsamında çekilen ‘Aydın' Filmi, İran Kısa Filmciler Birliği Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi.

Efeler Belediyesi'nin yapımcılığını üstlendiği; Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali ve Dünyaca Ünlü Farj Film Festivali'nde gösterime giren, İranlı Yönetmen Mirabbas Khosravizead'ın ‘Aydın' Filmi, 100 kişilik jüri tarafından en iyilerin seçildiği elemede, binlerce film arasından ilk 120 film arasına girdi.

Uluslararası Efeler Çevre Film Günleri'ndeki atölye konusunu; jeotermal santrallerin doğaya, sosyal dokuya ve insana olan etkilerinin anlatıldığı filmler olarak belirleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, pandemi koşullarına rağmen çevre sorunlarını dünya kamuoyuna sinemanın gücü ile anlatmaya devam ediyor.

Filmin Yönetmeni Mirabbas Khosravizead, Efeler'de yaşanan çevre sorunlarını dile getirdiği filmi ile ilgili olarak, “Bir yönetmen olarak Efeler halkının yaşadığı koşullarla empati kurabilmeniz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım bu filme gösterilecek ilgi, sorunun çözümüne katkıda bulunur” dedi.