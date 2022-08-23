Aydın Gaşağı, kanser araştırmalarına da ışık tutuyor

Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası bölgesinde yetişen, endemik bir tür olması ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, Aydın Gaşağı olarak da bilinen Tülüşah özellikle kanser araştırmalarına ışık tutuyor. Sadece tıp araştırmacılarının özel izinle dokunabildiği tülüşahı koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL.

İlk kez 1978 yılında Kuşadası'nda bulunup 1979 yılında Huber-Morath tarafından dünyaya "yeni tür" olarak tanıtılan tülüşah, o tarihten günümüze doğal güzelliğinin yanı sıra tıbbi çalışmalara da kaynak oluyor. Yaklaşık yüksekliği 2,5 metreyi bulan ve mükemmel formu nedeniyle izleyenlerin dakikalarca bakabileceği Aydın Gaşağı, yok olma tehlikesi sebebiyle koruma altına alındı. Tıbbi araştırmacıların dahi özel izinle dokunabildiği endemik bitkiyi koparmanın ise cezası ağır.

Günümüzde bu bitkiden elde edilen etken maddeler tıbbi çalışmalarda, özellikle kanser araştırmalarında kullanılırken yapılaşma baskısının olmadığı kent içerisindeki doğal habitatlarda kendilerini koruduğu görülüyor. İleride birçok bilimsel çalışmaya da malzeme olacak endemik türün doğal habitatlarının korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutarken koruma altında olan tülüşahları koparılması da yasaklandı. Tülüşahı koparanlara 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacak.