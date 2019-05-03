Aydın Genç Kızılay ‘Çocuk Fest' ile 500 çocuğa ulaştı

Türk Kızılay'ın Aydın'ın da içinde bulunduğu 30 ilde 8 gün boyunca düzenlediği ‘Kızılay Çocuk Fest' renkli görüntülere sahne oldu. Aydın'ın Tepecik Mesire Alanı ve Koçarlı ilçesinde düzenlenen şenliklerle 500 çocuk gönüllerinde eğlendi.

Türk Kızılay Aydın Şubesi ve Aydın Genç Kızılay'ın organize ettiği Çocuk Fest, 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile 80 üniversiteli Genç Kızılay gönüllüsü katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalin ilk etabında Aydın bölgesinden dezavantajlı çocuklar ve Koçarlı ilçelerinden öğretmenleriyle beraber gelen çocuklar halat çekme, çuval yarışı, futbol, voleybol, el yüz boyama gibi çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Çocuk şenliklerinin geleneksel hale geleceğini her yıl 23 Nisan Haftası'nda düzenleneceğini söyleyen Aydın Genç Kızılay Başkanı Cemal Koyuncu; “Yarının aydınlık yüzlerine sahip olacak çocuklarımızın Kızılaycılık ile tanışması ve mutlu hissetmeleri bizler için çok önemli. Bu kapsamda bizler de Genç Kızılay Genel Merkezimizin yereldeki paydaşları olarak bu organizasyonu gerçekleştirdik. İlk programımızı Efeler ilçesi Tepecik Mesire alanında; Efeler Belediyemiz ve Gençlik merkezimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Burada Çocuk Konukevlerinde kalan çocuklarımız ve Gençlik Merkezimizin Sosyal Uyum Projesi kapsamında eğitim alan mülteci çocuklarımızla çocuk festivalini yaptık.

Programımızın ikinci etabı ise Koçarlı ilçesi, Yeniköy mahallesi Fettah Günay Atış Poligonunda gerçekleşti. Buradaki organizasyon Yeniköy İlköğretim Okulu ve çevre köy okullarının katılımı ile yapıldı. Gençlik Merkezimizin mobil gençlik aracı ile öğrencilere çeşitli spor ve sokak oyunları oynatıldı. Genç Kızılay gönüllülerimizin oyunları ile devam ettik ve en sonunda uçurtmalar hediye ettik. Koçarlı da toplam 330 çocuğumuz ile hem çocuk festivalimizi hem de uçurtma şenliğimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.