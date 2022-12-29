Aydın Gençlik Merkezi, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor

Aydın Gençlik Merkezinde gitar, bağlama, piyano, ahşap boyama, seramik boyama, çocuk drama, yetişkin drama, anlayarak hızlı okuma, işaret dili, ingilizce, robotik ve kodlama, akıl zeka oyunları, havalı silah atıcılığı, geleneksel Türk okçuluğu, pilates, boks, karate, muay thai, kick boks, taekwondo, gibi tüm kurslar ve eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Gençlik Merkezinde bu faaliyetlerin yanı sıra gençlerle birlikte sosyal sorumluluk alanında gönüllülük faaliyetlerinde bulunuluyor. Bunların başında Gönüllü Öğretmenim ve Gönüllü Ellerden Miniklere Hediyeler gibi projelerde yer alıyor. Bu projelerle Gönüllü gençler, minik kardeşlerine gönüllü öğretmenlik yapıyor ve gençlik merkezinde ders çalışan ilkokul öğrencilerine yardımcı oluyor.

“Gönüllü Ellerden Miniklere Hediyeler” projesinde ise gençlerin kızlara toka, taç vb. erkeklere ise anahtarlık, el işi gibi yaptıkları hediyeleri gönüllü gençler aracılığıyla köy okullarında ki çocuklara hediye edip hem de çocuklarla eğitici oyunlar oynayıp çocukların gönüllerine dokunuyor.

Her yıl gerçekleştirilen ve 2023 yılı için Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları içinde başvurular devam ediyor. Yarışmalar 4 kategoride olup İl, Bölge, Türkiye Geneli olmak üzere 3 aşamada gerçekleştiriliyor. Bu yarışmalardan ilki; “Kim Bilir Bilgi Yarışması” 14 Ocak'ta, ikinci olarak “Bir Şiir Bir Nefes Şiir Okuma Yarışması” 15 Ocak'ta, üçüncü olarak hayallerini sahneye taşımak isteyen gençlerin başvuracağı “Tiyatro Yarışması” 22 Ocak'ta, dördüncü olarak “Sahne Sırası Sende” Ses Yarışması 29 Ocak'ta Aydın ilinde gerçekleştirilecek. Gençler için düzenlenen yarışmalara başvuru şartları ve detaylı bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesinden öğrenilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının vizyonu olarak benimsediği yerelden evrensele değişimin ve gelişimin öncüsü bir gençliğin yetişmesinde, Türkiye'nin uluslararası alanda başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar hafta içi ve hafta sonu demeden Gençlik Merkezinde devam ettiği bildirildi.