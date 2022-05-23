Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi

Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite kategorisinde yarışmaya katılan yetenekli gençler gösterdikleri yüksek performans ile Ege bölge yarışması birincisi olup Türkiye finallerine kalmayı başardı. Ege Bölgesi'nde yer alan 8 ilden 48 gencin katıldığı bölge finallerinde, Aydın Gençlik Merkezi üyeleri genç yarışmacılar bilgi yarışması kategorisinde derece elde etmek için mücadele etti. Yarışma sonucunda finallere yükselen Aydın Gençlik Merkezi üye gençleri, sıradaki hedeflerinin Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalleri olduğunu belirtti.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil edecek olan gençlere başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gençlerin sporda alanında olduğu gibi kültür ve sanat faaliyetlerinde yer almalarına büyük önem veriliyor. Düzenlenen yarışmalar ile öğrencilerimiz yeteneklerini sergileme fırsatları elde etmeye devam etmektedir. Gençlerimize bu imkânları, olanakları sağlayan Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürü borç bilir, gençlerimize Türkiye finallerinde başarılar dilerim” dedi.