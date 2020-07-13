İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Gençlik Merkezi'nden 15 Temmuz sergisi

Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Sergisi açıldı.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve beraberindekiler 15 Temmuz gecesi yaşananların fotoğraflarla anlatıldığı sergiyi gezdi. Serginin 15 Temmuz Çarşamba akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacağı öğrenildi.


Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde açılan sergiye Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Serdar Küçük, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Demirtaş, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.