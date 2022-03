Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği spor organizasyonlarında derece yapan sporcuları makamında ağırladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen atletizm, halter, atıcılık, kick boks, muaytai ve boks şampiyonalarında 9 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Aydınlı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti. Sporcular ziyarette elde ettikleri başarılarının hikayelerini İl Müdürü Fillikçioğlu'na anlatarak, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Selami Balkan atletizm, halter, atıcılık, kick boks, muaytai ve boks branşlarında derece elde etmiş sporcular ile Sporcu Eğitim Merkezinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sporcuları tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak müsabakalarda üstün başarı kazanmış olan sporcularımız ve onları yetiştiren antrenörlerimizle birlikte bir araya geldik. Biz sizleri ülkenin geleceğine dair başarılı sporcular olarak yetiştirmek için kaliteli antrenörlerle, güzel tesislerde, çok güzel eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu emeğimizin de karşılığı olarak sporcularımızın madalyalarıyla taçlandırılıyoruz "dedi.

Aydın'da spor tesisi olmayan ilçenin kalmayacağını ifade eden Fillikçioğlu, "Önümüzdeki günlerde bütün ilçelerimizde en mükemmel, en modern spor tesislerini Aydın'ımızla buluşturacağız. Planladığımız, imzalarını gerçekleştirdiğimiz projelerin en kısa zamanda tamamlanması için çabalıyoruz. Gençlik Merkezleriyle, spor tesisleriyle, voleybol alanlarıyla sporun her branşına hitap edecek, gençlerimizi bedenen, ruhen ve sosyal anlamda destekleyecek tüm bu tesislerimizi siz gençlerimiz, birbirinden kıymetli sporcularımız için, düşündük planladık. Ekiplerimiz şu an ilçelerdeki çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz Sporcu Eğitim Merkezinin kapasitesini artırmak ve Aydın'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri adını taşıyan projeyi, sporcularımıza kazandırmak planlarımız arasında, geleceğimiz olan siz gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak hedefimizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.