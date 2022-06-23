Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ödüllendirdi

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kg'da şampiyon olan Elifnaz Köseoğlu, 44 kg'da Türkiye 3'üncüsü Naile Nur Özfidan ve antrenörleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Fillikçoğlu başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillkçioğlu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kg'da şampiyon olan Elifnaz Köseoğlu, 44k kg'da Türkiye 3'üncüsü Naile Nur Özfidan ve antrenörlerini ağırladı. Başarılı sporcular ve antrenörleri Fillikçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Fillikçioğlu da sporculara elde ettikleri başarılardan dolayı hediye takdim ederek, Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz'a Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, Türkiye 3'üncüsü Naile Nur'a ise Konya'da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerinde başarılar diledi.