Aydın gevreği teknolojiye yenilmedi

Aydın'ın semt pazarlarında yaklaşık bir asırdır değişmeyen tek şey simit tezgahları oldu. İlin tüm ilçe ve büyük mahallelerinde haftanın bir günü kurulan semt pazarlarının değişmeyen tek geleneği Aydın gevreği oldu. Aynı zamanda köylerden pazara inen herkesten beklenen en önemli hediye olan Aydın gevreği, önemli bir kültürün de yaşamasına vesile oluyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pişirdiği çeşit çeşit simitleri halk pazarında satarak önemli bir geleneği yaşatan isimlerden olan İzzet Demir, asırlardır sevilerek tüketilen simidin, sonradan moda olan aperatif yiyeceklere yenik düşmediğini belirtti. Özellikle sabahları zengin fakir ayrımı gözetmeksizin herkesin kahvaltıda en çok aradığı yiyecek olan simidin, genç nesiller tarafından da çok sevildiğini kaydeden İzzet Demir, kendilerinin de mesleği büyüklerinden devraldığını söyledi. Demir, “Maalesef kıyafetimizden soframızdaki yiyeceğe kadar pek çok şey batı kültürüne yenik düştü. Ancak simit cazibesini hiç kaybetmedi. Eskiden ulaşım imkanları kısıtlı olduğundan dolayı büyükler haftada bir gün köyden şehre inip Pazar ihtiyaçlarını görürdü. Pazara inene herkesin de heybesinden simit çıkardı. Şimdi devir değişse de simit geleneği değişmedi” dedi.

Türklere has bir aperatif türü olan ve yaklaşık 7 asırlık geçmişi olan simit kahvaltıların ve ara öğünlerin vazgeçilmezi olurken, il genelinde ekmek sayısına yakın simit tüketildiği öğrenildi.