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Aydın güne 35 derece sıcaklıkla başladı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda termometrelerin 52 dereceye kadar yükseldiği Aydın’da önümüzdeki 5 gün boyunca afrika sıcakları hakim olacak.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda termometrelerin 52 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da önümüzdeki 5 gün boyunca afrika sıcakları hakim olacak. Bugün güne 35 derece sıcaklıkla başlayan Aydınlılar önümüzdeki 5 gün boyunca adeta sıcaktan kavrulacak.


Bugün saat 09:00 itibariyle güne 35 derece sıcaklıkla başlayan Aydın'da sıcaklıkların saat 12:00 itibariyle 39 dereceye kadar yükseleceğini belirten Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri Aydın'da hava sıcaklığının Çarşamba günü 41, Perşembe günü 42, Cuma günü 41 ve Cumartesi günü de 40 derece olacağını tahmin ettiklerini belirttiler.

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